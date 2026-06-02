Убийство ради банковской карты? Детали громкой трагедии в Баку, где свекор убил невестку

Вчера в поселке Рамана Сабунчинского района Адыгёзал Мамедов убил свою невестку Гюлюзар Мамедову.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на modern.az, соседи рассказали подробности совершенного убийства.

Было отмечено, что причиной, по которой свекор пошел на убийство невестки, стало его желание присвоить банковскую карту с выплатами.

По словам соседей, ранее между сторонами уже возникали споры из-за жилья. Адыгёзал Мамедов выгнал невестку из этой квартиры и стал жить там сам вместе с внуками.

«Чтобы забрать карту у невестки, они использовали в качестве предлога 1 июня - Международный день защиты детей - и позвали ее в дом. Когда после встречи с детьми она возвращалась к себе, свекор пошел за ней и зарезал в лифте».

Соседи рассказали, что выбежали на шум:

«Лифты здесь закрываются медленно. Прямо в этот момент он и нанес ей ножевые ранения. Мы вышли на шум и всё увидели».

Отметим, что Адыгёзалу Мамедову, подозреваемому в совершении убийства, 60 лет, а убитой им невестке Гюлюзар Мамедовой был 31 год.

У покойной осталось двое детей.



