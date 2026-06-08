КСИР назвал целью ударов израильскую авиабазу Рамат-Давид

Целью сегодняшних ударов со стороны Ирана была израильская авиабаза Рамат-Давид, откуда наносились удары по Ливану, заявила пресс-служба иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В ответ на масштабные преступления сионистского режима (имеется в виду Израиль – ред.) на юге Ливана, массовые убийства и изгнание жителей районов Сур, Набатия и других мест, включая южный пригород Бейрута, авиабаза Рамат-Давид, являющаяся отправной точкой этих нападений, была поражена баллистическими ракетами Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции», - говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Израильская гостелерадиокомпания Kan заявила, что Израиль намерен дать ответ Ирану на ракетный обстрел израильской территории. По словам военного советника верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, эта атака служит лишь предупреждением, чтобы еврейское государство прекратило удары по Бейруту.

Источник: ТАСС