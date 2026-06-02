Погода на среду: В Баку ожидаются дожди 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 3 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых пригородных районах возможны кратковременные небольшие дожди. Утром северо-западный ветер сменится на умеренный юго-восточный.

Температура воздуха составит 14-17° тепла ночью и 21-26° тепла днем. Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в отдельных местах возможны осадки. В некоторых районах они могут кратковременно усиливаться, возможны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха в регионах составит 15-18° тепла ночью и 23-28° тепла днем, в горах – 5-10° тепла ночью и 13-18°, местами 20-25° тепла днем.