Ираклий Кобахидзе поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил армянского коллегу Никола Пашиняна с успехом его партии на парламентских выборах.
«Искренне поздравляю премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с успехом его партии на выборах. С нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества в целях укрепления стратегического партнерства и дружественных отношений между Грузией и Арменией на благо наших народов», - написал Кобахидзе на своей странице в социальной сети Х.
Грузинский премьер выразил готовность к дальнейшему углублению дружеских отношений.
Heartfelt congratulations to PM @NikolPashinyan on his party's success in the elections. Looking forward to continuing our close cooperation to strengthen the strategic partnership and friendly relations between Georgia and Armenia for the prosperity of our nations 🇬🇪🇦🇲 — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) June 7, 2026