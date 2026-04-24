Словения заменит трансляцию «Евровидения 2026» фильмами о Палестине

В 2026 году Словения отказалась не только от участия, но и от трансляции песенного конкурса «Евровидение», вместо которого национальный вещатель RTV Slovenia покажет цикл фильмов о Палестине.

Как сообщает The Guardian, в дни проведения конкурса в эфир выйдет серия Voices of Palestine, включающая документальные и художественные фильмы палестинских авторов.

Глава RTV Slovenia Ксения Хорват подтвердила решение, заявив, что канал сознательно отказывается от трансляции крупнейшего музыкального шоу мира и делает выбор в пользу альтернативного контента. Причина - бойкот конкурса из-за участия Израиля. Напомним, что ранее Словения также отказалась непосредственно и от участия в конкурсе в Вене.

К этому решению присоединились и другие страны:

- Испания впервые с 1961 года не покажет конкурс на телевидении

- Ирландия отказалась и от участия, и от трансляции

При этом, например, Нидерланды и Исландия вышли из числа участников, но трансляцию сохранят.

Конкурс, который в этом году отмечает 70-летие, пройдет в Вене с 12 по 16 мая, в нем примут участие 35 стран; Азербайджан на «Евровидении 2026» представит певица JIVA с песней «Just go», которая выступит во втором полуфинале 16 мая под вторым конкурсным номером.