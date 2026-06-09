Стоимость BakıKart вырастет впервые за 11 лет

В рамках мероприятий по расширению возможностей цифровой оплаты в общественном транспорте, повышению качества обслуживания и дальнейшему развитию карточной инфраструктуры с 1 июля 2026 года стоимость продажи BakıKart будет увеличена с 2 до 3 манатов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на BakıKart.

Отметим, что BakıKart были введены в пользование пассажиров в 2015 году, и с тех пор их стоимость не менялась.

Подчеркивается, что решение о пересмотре цены принято с учётом роста расходов на производство карт, техническое обслуживание, логистику и развитие инфраструктуры.

За последние годы возможности цифровой оплаты в общественном транспорте значительно расширились – в настоящее время пассажиры могут оплачивать проезд не только с помощью BakıKart, но и посредством банковских карт, мобильных устройств с поддержкой технологии NFC, а также с использованием QR-кодов.

«Изменений, связанных с балансом карт или стоимостью проезда, не предусмотрено - нововведение касается исключительно стоимости продажи новых BakıKart», - подчеркивают в BakıKart.