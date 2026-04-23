Более 1100 представителей музыкальной индустрии призвали к бойкоту «Евровидения 2026»

Феликс Вишневецкий12:42 - Сегодня
Более 1100 музыкантов, артистов и работников культурной сферы подписали открытое письмо с призывом бойкотировать конкурс «Евровидение», обвиняя организаторов в «обелении имиджа» Израиля на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на испанское издание El Pais.

Инициатива была опубликована на платформе No Music for Genocide, где подписанты призывают артистов, телекомпании и зрителей отказаться от участия и поддержки конкурса до тех пор, пока Европейский вещательный союз (EBU) не отстранит израильского вещателя KAN.

Открытое письмо, опубликованное сегодня, подписали такие артисты, как Брайан Ино, Massive Attack, Палома Фейт, Пол Уэллер, Kneecap, Hot Chip, Of Monsters and Men, IDLES, Primal Scream, Sigur Rós, Young Fathers, Mogwai, Black Country New Road, Эрика де Касье, Надин Шах, Dry Cleaning, Олафур Арнальдс, Дэвид Холмс, Nemahsis, Macklemore, Роджер Уотерс, Питер Гэбриел, Vacations, Smerz, ряд бывших финалистов «Евровидения» и многие другие.

Авторы письма утверждают, что участие Израиля в конкурсе, по их мнению, противоречит принципам нейтральности, а сам формат шоу используется для «нормализации насилия». Они также проводят параллели с исключением России из конкурса после начала войны в Украине. В обращении подчёркивается, что в условиях продолжающегося конфликта культурные события не могут оставаться «вне политики», а участие Израиля, по мнению подписантов, делает конкурс частью информационной легитимации происходящего.

Параллельно в письме отмечается, что ряд стран - Ирландия, Нидерланды, Словения, Испания и Исландия - и артистов уже объявили о бойкоте или отказе от участия в нынешнем сезоне конкурса, который пройдёт в Вене в мае.

Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

Ильхам Алиев обратился к участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана

В TƏBİB прокомментировали информацию о назначении новых директоров больниц

Экологи бьют тревогу: Каспий может обмелеть на десятки метров

Заслуженный деятель искусств Эльбрус Вахидов лишился рабочего кабинета на киностудии «Азербайджанфильм»? - Официальный комментарий

В Исмаиллы выиграли 100 000 манатов в лотерее - ФОТО - ВИДЕО

Высокопоставленную чиновницу администрации Трампа отстранили после обвинений в «sugar daddy» отношениях - ФОТО

В TƏBİB прокомментировали информацию о назначении новых директоров больниц

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Мать 15-летней роженицы: Дочь сказала, что ее изнасиловал сосед - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завтра в Баку будет дождливо - ПРОГНОЗ

Трагедия в Бакинском метро: пассажир погиб, упав на рельсы на станции «28 Мая»

Юсиф Эйвазов провел триумфальную серию «Тоски» на сцене Opéra Bastille – ФОТО

1news TV

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22