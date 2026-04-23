Более 1100 представителей музыкальной индустрии призвали к бойкоту «Евровидения 2026»

Более 1100 музыкантов, артистов и работников культурной сферы подписали открытое письмо с призывом бойкотировать конкурс «Евровидение», обвиняя организаторов в «обелении имиджа» Израиля на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на испанское издание El Pais.

Инициатива была опубликована на платформе No Music for Genocide, где подписанты призывают артистов, телекомпании и зрителей отказаться от участия и поддержки конкурса до тех пор, пока Европейский вещательный союз (EBU) не отстранит израильского вещателя KAN.

Открытое письмо, опубликованное сегодня, подписали такие артисты, как Брайан Ино, Massive Attack, Палома Фейт, Пол Уэллер, Kneecap, Hot Chip, Of Monsters and Men, IDLES, Primal Scream, Sigur Rós, Young Fathers, Mogwai, Black Country New Road, Эрика де Касье, Надин Шах, Dry Cleaning, Олафур Арнальдс, Дэвид Холмс, Nemahsis, Macklemore, Роджер Уотерс, Питер Гэбриел, Vacations, Smerz, ряд бывших финалистов «Евровидения» и многие другие.

Авторы письма утверждают, что участие Израиля в конкурсе, по их мнению, противоречит принципам нейтральности, а сам формат шоу используется для «нормализации насилия». Они также проводят параллели с исключением России из конкурса после начала войны в Украине. В обращении подчёркивается, что в условиях продолжающегося конфликта культурные события не могут оставаться «вне политики», а участие Израиля, по мнению подписантов, делает конкурс частью информационной легитимации происходящего.

Параллельно в письме отмечается, что ряд стран - Ирландия, Нидерланды, Словения, Испания и Исландия - и артистов уже объявили о бойкоте или отказе от участия в нынешнем сезоне конкурса, который пройдёт в Вене в мае.

