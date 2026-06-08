В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, однако утром местами прогнозируется дождь.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных частях полуострова есть вероятность кратковременного усиления осадков и грозы. Ночью местами слабый туман. Утром северо-восточный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15–19° тепла, днем - 23–28° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 70–80%, днем - 50–60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки. В отдельных регионах прогнозируется кратковременное усиление дождей, гроза, возможен град, а в некоторых восточных районах осадки могут стать немного интенсивнее. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16–20° тепла, днем - 28–33° тепла, в горах ночью - 8–13° тепла, днем - 15–20° тепла, местами до 23–28° тепла.