Турецкий парламент одобрил запрет доступа к социальным сетям детям до 15 лет

Парламент Турции утвердил инициативу, ограничивающую доступ несовершеннолетних к популярным онлайн-платформам, обязав провайдеров обеспечить безопасную цифровую среду.

Турецкие законодатели одобрили закон, запрещающий детям до 15 лет пользоваться социальными сетями, передает РИА «Новости». Инициатива была внесена группой из 70 депутатов правящего альянса.

«Парламент утвердил внесенный 70 депутатами законопроект о внесении изменений в закон о социальных службах и в ряд других законов», – заявили в пресс-службе парламента.

Новые правила обязывают интернет-провайдеров блокировать доступ подросткам, а для детей старше 15 лет создавать отдельную безопасную среду, изолированную от взрослого контента.

Документ также вводит механизмы родительского контроля. Взрослые получат возможность ограничивать время, которое ребенок проводит перед экраном, и контролировать траты в онлайн-играх.

Кроме того, закон увеличивает декретный отпуск с 16 до 24 недель и запрещает работу в образовательных учреждениях лицам с судимостями за тяжкие преступления.

По словам министра по делам семьи и социальным службам Махинур Гёкташ, нововведения призваны сформировать безопасное цифровое пространство для подрастающего поколения. Для вступления в силу документ должен подписать президент Турции.

