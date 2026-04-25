 В Баку состоялся архитектурный конкурс среди молодых архитекторов и студентов | 1news.az | Новости
В Баку состоялся архитектурный конкурс среди молодых архитекторов и студентов

First News Media19:56 - Сегодня
В Баку состоялся архитектурный конкурс среди молодых архитекторов и студентов

25 апреля 2026 года при поддержке Союза архитекторов Азербайджана и по инициативе Клуба молодых архитекторов и студентов состоялось открытие выставки проектов, представленных на «X Республиканский конкурс работ молодых архитекторов и студентов», а также торжественная церемония награждения победителей.

Как сообщили 1news.az в Союзе архитекторов Азербайджана, мероприятие прошло в расположенной в Ичеришехере галерее «Zaman ART Gallery».

Цель конкурса — выявление новых талантов, поощрение нестандартных подходов, развитие современного архитектурного мышления, а также представление перспективных направлений широкой общественности и потенциальным заказчикам.

В конкурсе приняли участие молодые архитекторы и студенты в возрасте до 29 лет, представившие индивидуальные проекты, курсовые и дипломные работы.

На открытии мероприятия председатель Правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Касимзаде, приветствуя гостей, подчеркнул, что Союз архитекторов Азербайджана всегда уделяет особое внимание развитию творческих инициатив молодежи.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Мурад Гусейнов, председатель Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд и декан архитектурного факультета Азербайджанского архитектурно-строительного университета Захида Мамедова. Они ознакомились с проектами молодых архитекторов и пожелали им успехов.

Президент Клуба молодых архитекторов и студентов Элин Бейляров отметил в своем выступлении, что конкурсы, проводимые с 2014 года, уже приобрели традиционный характер, и конкурс этого года также был успешно организован. Он сообщил, что всего поступило 32 заявки, из которых 24 проекта были допущены к участию. Эти работы охватили различные архитектурные подходы, концепции и идеи. Элин Бейляров выразил благодарность участникам мероприятия и поблагодарил руководство Союза за оказанную поддержку.

Жюри конкурса в следующем составе — член Правления Союза архитекторов Азербайджана, член Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Айтадж Алисултанлы, директор проектов ООО «Fontanagrande», член Союза архитекторов Азербайджана Фазиль Гумбатлы, специалист института «Азердовлетлайихе», победитель IX Республиканского конкурса работ молодых архитекторов и студентов Мелик Гулиев — на заседании, состоявшемся 22 апреля, оценило проекты и определило победителей.

Таким образом, победитель I места награждается денежной премией в размере 1000 AZN и почетным дипломом, победитель II места — денежной премией в размере 750 AZN и почетным дипломом, победитель III места — денежной премией в размере 500 AZN и почетным дипломом.

Жюри также рекомендовало направить проекты, занявшие первое, второе и третье места, для участия в XXXIV Международном архитектурном смотре-конкурсе «Зодчество-2026», который состоится в Москве.

Кроме того, предусмотрено вручение поощрительных наград со стороны ряда государственных структур и архитектурных компаний.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмостное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50

13 / 03 / 2026, 15:50