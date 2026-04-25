Реза Дегати в рамках Мальтийской биеннале искусств донес до мира правду о Ходжалы - ФОТО

В рамках Мальтийской биеннале искусств, одного из важнейших культурных событий 2026 года, всемирно известный фотожурналист Реза Дегати вновь сумел привлечь внимание международного сообщества к Ходжалинской трагедии и правде о Карабахе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выставка Резы Дегати «Женщины: изящество превыше борьбы» и портрет Гаратель из Ходжалы запомнились как одни из самых знаменательных событий в рамках Биеннале.

Выставка, пересекающая континенты

Экспозиция «Женщины: изящество превыше борьбы», созданная на основе фотографий, сделанных на протяжении десятилетий более чем в 115 странах, - это не просто фотовыставка, а живая правда самой жизни. Через объектив Резы Дегати посетители встречаются с женщинами со всех континентов: в зонах военных действий и на открытых рынках, в горе и в радости, в трауре и в надежде. Они - не пассивные образы, а созидательницы цивилизаций, носительницы памяти и те, кто находит путь к выживанию.

Как отметил Совет Мальты по культуре и искусству, фотографии Резы «не остаются равнодушными к горю и страданиям, но не ограничиваются только ими».

Эти фото ставят посетителя лицом к лицу не только с трудностями, с которыми сталкиваются женщины, но и с их необычайным изяществом и красотой, их ролью в семье и обществе, а также тем, как они формировали нашу общую историю.

В рамках выставки Реза Дегати также отобрал и представил аудитории работы пяти мальтийских фотографов.

Президент Мальты посетила выставку

Показателем высокой официальной оценки выставки стало участие Президента Мальты Мириам Спитери Дебоно, которая осмотрела экспозицию в сопровождении самого Резы. Говоря о своих впечатлениях на телевидении, Президент отметила: «Искусство фотографии - да, я называю это именно искусством - является самой подлинной формой визуальных искусств».

О самом Резе она сказала: «Реза, как художник и фотожурналист, посвятил свою жизнь документированию человеческих историй в разных уголках мира».

Это были не просто слова официальной вежливости. Эти мысли, озвученные перед изображениями достойных женщин, познавших войну, борьбу и горе, стали выражением признания дела всей жизни Резы Дегати на самом высоком уровне страны.

Мириам Спитери Дебоно, выступая на официальной церемонии открытия Мальтийской биеннале, также назвала мероприятие «пространством, где мысль сливается с творчеством, а наследие - с будущим», а фотографию - «универсальным языком, который объединяет людей, призывает к размышлениям и вдохновляет на поиск лучшей реальности».

Самое тяжелое бремя: Ходжалы и женщина, которую невозможно забыть

За общечеловеческой красотой выставки «Женщины: изящество превыше борьбы» стоит более тяжелая и потрясающая история. Это правда, которую Реза Дегати, несмотря на все препятствия, несет в своем сердце более тридцати лет. Став свидетелем событий в Ходжалы и выслушав печальные истории выживших людей, Реза на протяжении 34 лет нес в себе и доносил до мира крик о помощи ходжалинцев.

В Париже же его ждало не только моральное бремя увиденного, но и прямое давление. Армянская диаспора во Франции предпринимала организованные попытки разгромить его выставки. Однако ничто не смогло его остановить. Он открывал выставки, издавал книги. Создал сайт khojalywitness.org, чтобы помочь выжившим найти своих пропавших близких.

Книга «Резня невиновных», изданная в 2014 году, и сегодня считается важнейшим фотодокументом о Ходжалы, опубликованным на международной арене. Он представлял выставку «Ходжалы: Раненые души» в Баку, Брюсселе, Вене и других городах. На конференциях, проводимых в разных странах мира, он рассказывал правду о Ходжалы.

На всех конференциях, в которых принимал участие, Реза заявлял: «Я работаю фотожурналистом 43 года. Побывал во многих горячих точках мира, запечатлел бесчисленное количество трагедий. Но больше всего меня потряс геноцид в Ходжалы. Я считаю своим долгом донести правду о Ходжалы до всего мира».

Фотография Гаратель: символ, ставший памятником на Мальте

В 2026 году на площади Тритон в Флориане (Мальта) Реза Дегати сделал примечательный личный шаг. За счет собственных средств он подготовил самую крупноформатную фотографию на выставке - монументальный портрет Гаратель, пожилой женщины из Ходжалы.

Гаратель, на чьем лице запечатлена глубокая печаль, на протяжении многих лет является одним из самых мощных образов, символизирующих страдания Ходжалинской трагедии и призыв к справедливости. Стоять перед этой фотографией огромного размера, возвышающейся на фоне средиземноморского неба, - значит понять, за что Реза боролся годами. Это не просто фотография. Это само свидетельство. Это манифест. Это открытое послание на международном мероприятии, проводимом под патронажем ЮНЕСКО и при участии главы государства: голоса тех, кто не был услышан, будут услышаны.

Мальтийская биеннале 2026 года, организованная в партнерстве с Heritage Malta и Советом Мальты по культуре и искусству, еще раз показала, что современное искусство в Средиземноморском регионе несет не только декоративную функцию.

Это искусство, как сказала Мириам Спитери Дебоно, - язык, который объединяет людей, призывает к размышлениям и вдохновляет на поиск лучшей реальности.

Участие Резы Дегати на Мальте, его выставка, конференция и монументальный портрет, посвященный женщине из Ходжалы, стали видимым воплощением этой реальности.