Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отменил поездку спецпредставителя главы США Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для встречи с представителями Ирана.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Ранее глава МИД Ирана Аракчи передал пакистанской стороне позицию Тегерана по вопросам урегулирования, а также замечания относительно требований США. При этом иранская сторона отказывается от прямых переговоров с американской делегацией, ссылаясь на морскую блокаду со стороны Вашингтона и продолжающиеся израильские удары по Ливану.