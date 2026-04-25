5 азербайджанских «вольников» вышли в полуфинал чемпионата Европы

В Тиране проходит чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня соревнования продолжились выступления борцов вольного стиля и пятеро азербайджанских спортсменов вышли в полуфинал.

Нуреддин Новрузов (61 кг), Туран Байрамов (74 кг), Арсени Джиоев (86 кг), Али Цокаев (92 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) поборются за выход в финал.

Кроме того, Ислам Базарганов (57 кг) выйдет на албанский ковер в финальном поединке против Мусы Мехтиханова (UWW). Рашид Бабазаде (65 кг) и Джебраил Гаджиев (79 кг) будут бороться за бронзовые медали.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 26 апреля.