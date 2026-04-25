 В России начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

First News Media18:25 - Сегодня
В России суды начали привлекать граждан к административной ответственности за демонстрацию среднего пальца. Согласно нормам действующего законодательства, такие действия могут быть квалифицированы как оскорбление.

Об этом 25 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные постановления.

Ответственность за подобное нарушение предусмотрена статьей «Оскорбление» Кодекса об административных правонарушениях. Она влечет за собой наложение денежного взыскания в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Несмотря на то что подобные судебные разбирательства в регионах страны всё еще остаются редкостью, прецеденты уже зафиксированы в нескольких субъектах.

В Башкирии местную жительницу оштрафовали на 3 тыс. рублей за жест, показанный знакомой в торговом центре. Свои действия женщина объяснила личной неприязнью. Аналогичное наказание понес житель Иркутской области, который продемонстрировал средний палец при обгоне автомобиля. Доказательством в этом деле послужила запись с видеорегистратора. В Тольятти суд также назначил штраф в 3 тыс. рублей девушке, использовавшей неприличный жест во время конфликта из-за парковочного места. Факт правонарушения был зафиксирован на видео.

Поделиться:
448

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50