В России начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца

В России суды начали привлекать граждан к административной ответственности за демонстрацию среднего пальца. Согласно нормам действующего законодательства, такие действия могут быть квалифицированы как оскорбление.

Об этом 25 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные постановления.

Ответственность за подобное нарушение предусмотрена статьей «Оскорбление» Кодекса об административных правонарушениях. Она влечет за собой наложение денежного взыскания в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Несмотря на то что подобные судебные разбирательства в регионах страны всё еще остаются редкостью, прецеденты уже зафиксированы в нескольких субъектах.

В Башкирии местную жительницу оштрафовали на 3 тыс. рублей за жест, показанный знакомой в торговом центре. Свои действия женщина объяснила личной неприязнью. Аналогичное наказание понес житель Иркутской области, который продемонстрировал средний палец при обгоне автомобиля. Доказательством в этом деле послужила запись с видеорегистратора. В Тольятти суд также назначил штраф в 3 тыс. рублей девушке, использовавшей неприличный жест во время конфликта из-за парковочного места. Факт правонарушения был зафиксирован на видео.