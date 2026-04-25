Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, возобновят ли США удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, возобновит ли Вашингтон удары по Ирану на фоне отмены поездки его зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа в Пакистан, где должны были состояться переговоры.
Его слова передает портал Axios.
На вопрос о том, означает ли отмена визита Кушнера и Уиткоффа в Пакистан возобновление атак, американский лидер дал отрицательный ответ. «Мы пока об этом не думаем», — заключил президент США.
