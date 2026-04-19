Восемь детей погибли в результате массовой стрельбы в Луизиане

Утром 19 апреля в городе Шривпорт, штат Луизиана, в результате массовой стрельбы погибли восемь детей, сообщает NBC News со ссылкой на данные американской полиции.

Сотрудники полиции Шривпорта прибыли на место происшествия в квартале 300 по Западной 79-й улице вскоре после сообщений о бытовом конфликте. Пресс-секретарь полиции Кристофер Борделон назвал место преступления «обширным» — оно охватывает два дома в этом районе и третий на соседней улице Харрисон.

В результате инцидента пострадали десять человек, восемь из них скончались. По словам Борделона, возраст пострадавших — от одного года до четырнадцати лет.

«После того, как виновник покинул место происшествия, он совершил угон автомобиля прямо здесь, в непосредственной близости от перекрестка Вест 79-й улицы и Линнвуд-стрит, после чего патрульные полицейские Шривпорта начали погоню за этим автомобилем», — сказал Борделон.

По словам секретаря полиции, во время погони в округе Боссье полицейские застрелили подозреваемого. «Мы считаем, что он единственный, кто произвел выстрелы в этих местах», — сказал Борделон. Полиция не раскрыла никаких подробностей о подозреваемом, однако отметила, что некоторые из находившихся в домах детей «были его потомками». Мотив стрельбы пока не установлен.

Мэр Шривпорта Том Арсено, также присутствовавший на брифинге, заявил, что город скорбит. «Это трагическая ситуация, возможно, самая ужасная трагическая ситуация, которая когда-либо случалась в Шривпорте, — сказал он.

По словам начальника полиции Уэйна Смита, стрельба произошла около 6:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени), всего было произведено десять выстрелов, передает ABC News. Он отметил, что полицейские продолжают сбор информации.

Источник: РБК

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

