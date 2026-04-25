Орбан отказался от места депутата парламента Венгрии

First News Media22:00 - Сегодня
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, покидающий вскоре свой пост, сообщил, что принял решение отказаться от мандата депутата парламента, но намерен остаться лидером партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Как передает ТАСС, об этом заявил Орбан в видеообращении, которое транслировали венгерские телеканалы.

"Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться. Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения", - заявил Орбан в видеообращении, которое транслировали венгерские телеканалы.

Он отметил, что правление ФИДЕС предложило ему продолжить работу в качестве председателя партии и в июне намерено провести свой общенациональный съезд. "Если съезд окажет мне доверие, то я буду готов выполнить эту задачу", - подчеркнул Орбан. 12 апреля правящая коалиция ФИДЕС и ХДНП проиграла парламентские выборы партии "Тиса" и переходит в оппозицию.

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи ...

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

В мире

Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, возобновят ли США удары по Ирану

Спорт

Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

В мире

Пезешкиан призвал 30 млн добровольцев помочь в управлении энергопотреблением

Орбан отказался от места депутата парламента Венгрии

Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, возобновят ли США удары по Ирану

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Ибрагим Татлысес решил оставить состояние государству: Стало известно, что входит в его многомиллионное состояние

Умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов

Свекровь застрелила бывшую королеву красоты Мексики из-за ревности к сыну - ВИДЕО

СМИ: Вэнс не примет участия во втором раунде переговоров с Ираном - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

