 Министр обороны Азербайджана совершил официальный визит в Италию - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

First News Media23:00 - 27 / 04 / 2026
Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым совершил официальный визит в Итальянскую Республику.

Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство обороны, в рамках визита делегация посетила посольство нашей страны в Итальянской Республике.

Затем генерал-полковник Закир Гасанов встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто.

Согласно протоколу, в ходе официальной церемонии встречи министры обороны прошли перед строем почётного караула. Затем прозвучали государственные гимны обеих стран.

На встрече, в которой также принимал участие посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов, были обсуждены двусторонние отношения, основанные на стратегическом партнёрстве, и их перспективы.

В ходе встречи стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
189

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

