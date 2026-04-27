76-летний казахстанец пешком дошел до Парижа - ВИДЕО

Аксакал из Улытау (Казахтан) Сарсенбай Котырашов продолжает свое пешее путешествие по странам мира. В этот раз его финишной точкой стал Париж, передает "24KZ".

По информации телеканала, 76-летний путешественник завершил очередной этап своего большого пешего пути. Сарсенбай Котырашов пешком добрался до Парижа - за 53 дня он прошел 3 тыс. км, посетив также Сербию, Венгрию, Австрию и Германию.

Дипломаты и соотечественники встретили аксакала у Триумфальной арки в Париже.

"Своим примером хочу донести всему миру, что казахи - волевой, сильный народ. Наши предки первыми освоили железо, работали с металлом, занимались астрономией, оседлали лошадь. Моя цель - войти в Книгу рекордов Гиннеса как пеший путешественник старше 75 лет. Для этого нужно преодолеть путь больше длины экватора - это 40 тыс. км, у меня на сегодня - 18 тысяч. Надеюсь, что у меня получится", - поделился Сарсенбай Котырашов.

По приезде в родной улытауский край аксакал намерен продолжать свою работу кузнеца и готовиться к новому старту. В 2027 году Сарсенбай Котырашов планирует путешествие по США, где хочет обойти пешком 8 штатов - от берегов Атлантического до Тихого океана.