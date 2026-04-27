В Нигерии из приюта похищены 23 ребенка

Вооруженные люди похитили 23 ребенка из приюта в штате Коги в южно-центральной части Нигерии. По сообщению властей, 15 из них были спасены, а 8 остаются пропавшими без вести.

Вместе с воспитанниками в плен попала жена управляющего детским домом.

В Нигерии регулярно происходят массовые похищения. Обычно за это ответственны преступные группировки, требующие выкуп. Они нацеливаются на уязвимые группы населения в небезопасных сельских районах, сообщает AFP.

Дети были похищены из приюта, расположенного в отдаленном районе столицы штата Локоджа, поздно вечером в воскресенье, сообщил представитель властей штата Коги Кингсли Фанво. По его словам, благодаря быстрой и скоординированной реакции сотрудников сил безопасности удалось спасти 15 детей.

"Ведутся интенсивные операции по освобождению 8 детей и задержанию преступников", - добавил Фанво.

Выяснилось, что учреждение функционировало незаконно, в лесистой местности, без регистрации в правительстве штата и без ведома соответствующих органов и службы безопасности.