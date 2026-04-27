В Азербайджане ожидается непогода: МЧС призывает соблюдать меры безопасности

Министерства по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам в связи с ожидаемой в Азербайджане ветреной и неустойчивой погодой.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на ряде территорий прогнозируются порывистый сильный ветер, местами интенсивные дожди, кратковременные сели на отдельных горных реках, а также грозы.

С учётом изложенного МЧС напоминает основные правила безопасного поведения:

- При сильном ветре следует держаться подальше от легковозводимых и временных конструкций, фасадов зданий и рекламных щитов, а также не стоять под опорами и проводами линий электропередачи и высокими деревьями. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сильный ветер существенно затрудняет тушение огня. Владельцам маломерных судов следует помнить, что выход в море в подобных погодных условиях запрещён.

- При угрозе селя или паводка, вызванных интенсивными осадками, необходимо держаться в стороне от селе- и паводкоопасных зон, а при их возникновении незамедлительно подниматься на ближайшую возвышенность.

- Во время грозы рекомендуется отключить электроприборы от сети, воздержаться от использования любых телефонов (стационарных, мобильных, таксофонов и т. д.), а на открытом пространстве - не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, водосточным трубам и антеннам, не прятаться под высокими деревьями, выбирая вместо этого более низкие укрытия. Если вы находитесь в автомобиле - остановитесь, поднимите стёкла и переждите грозу.

«Помните, что пренебрежение правилами безопасности - угроза вашей жизни. При возникновении опасности звоните по номеру 112», - отмечают в МЧС.