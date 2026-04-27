В Азербайджане стартовали лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026»- ФОТО
В рамках военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в нашей стране стартовали совместные лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026».
Как сообщили в Минобороны, сначала в зале для брифингов была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Затем прозвучали Государственные гимны Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.
Участникам был продемонстрирован видеоролик, подготовленный к учениям.
Затем был представлен брифинг по административному информированию и предстоящим задачам.
Отметим, что учения проводятся в целях обмена опытом в области планирования и выполнения совместных воздушных операций, повышения профессионализма личного состава и усиления координации.