В Азербайджане стартовали лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026»- ФОТО

В Азербайджане стартовали лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026»- ФОТО

В рамках военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в нашей стране стартовали совместные лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026».

Как сообщили в Минобороны, сначала в зале для брифингов была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Затем прозвучали Государственные гимны Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.

Участникам был продемонстрирован видеоролик, подготовленный к учениям.

Затем был представлен брифинг по административному информированию и предстоящим задачам.
Отметим, что учения проводятся в целях обмена опытом в области планирования и выполнения совместных воздушных операций, повышения профессионализма личного состава и усиления координации.

В Азербайджане стартовали лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026»- ФОТО

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
