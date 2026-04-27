The Guardian: Cоратники Орбана выводят активы из Венгрии после его проигрыша

После поражения Виктора Орбана на парламентских выборах его ближайшие соратники начали активно выводить активы за границу.

По данным The Guardian со ссылкой на источники в партии «Фидес», деньги уходят в Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ, Австралию и Сингапур. Частные самолёты с «трофеями» регулярно вылетают из Вены, а часть чиновников уже ищет визы в США, рассчитывая устроиться в структуры, близкие к движению MAGA.

Оппозиция утверждает, что речь идёт о десятках миллиардов форинтов. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр обвиняет олигархов в бегстве и попытке спрятать богатства, накопленные за годы правления Орбана. Он призывает задерживать «беглецов» и избегать покупки любых активов у лиц, связанных с партией Орбана, а также обещает искоренить коррупцию и кумовство.