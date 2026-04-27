Арагчи: Вашингтон предложил Тегерану переговоры

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран изучает предложение Вашингтона о переговорах.

Об этом он сказал в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», — отметил Арагчи, отвечая на заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего себя «победителем».

Глава иранского МИД подчеркнул, что Тегеран не торопится с ответом и будет действовать взвешенно.