Убитый в Агджабеди мужчина был сотрудником ANAMA. В ближайшие дни он ожидал рождения ребёнка

В Агджабеди убит 30-летний Шаиг Мамедов, сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошёл в селе Юхары Гиямаддинли.

В результате были убиты двое местных жителей — Шаиг Мамедов (1996 г.р.) и его двоюродный брат Гасан Мамедов (1989 г.р.).

Подозреваемый в совершении преступления Алинияз Алиев, 2004 года рождения, задержан сотрудниками полиции.

По информации, накануне стороны поссорились во время поминального (траурного) мероприятия в селе. На следующий день конфликт продолжился и перерос в убийство.

По словам близких, Ш. Мамедов состоял в браке 12 лет и не имел детей. Сообщается, что в ближайшие дни он должен был стать отцом.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 Уголовного кодекса Азербайджана (убийство двух или более лиц).