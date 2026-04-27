Reuters: НАТО намерено отказаться от ежегодных саммитов

Североатлантический альянс рассматривает возможность отказа от проведения ежегодных саммитов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.

«Североатлантический альянс рассматривает возможность отказа от ежегодных саммитов. Такой шаг мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в последний год его пребывания у власти», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что администрация Белого дома неоднократно резко критиковала членов альянса, в том числе за недостаточную поддержку американских военных операций против Ирана.