Вынесен приговор бывшему первому помощнику военного атташе, задержанному в Стамбуле с 70 кг золота

Завершилось судебное расследование по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении полковника-лейтенанта Гахрамана Мамедова, задержанного в аэропорту Стамбула с 70 килограммами контрабандного золота.

Как передает Qafqazinfo, на заседании в Бакинском военном суде был зачитан приговор. Судьи пришли к выводу, что обвинения, предъявленные подсудимому, нашли свое подтверждение на основе достаточного количества улик и доказательств.

Согласно приговору, Гахраман Мамедов осужден на 6 лет лишения свободы.

Г. Мамедов занимал должность старшего помощника военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в США. При задержании в аэропорту Стамбула в его сумке были обнаружены золотые слитки общим весом 70 килограммов и стоимостью 10 391 970,08 маната. Расследование установило, что данное золото перевозилось между различными странами контрабандным путем.

Г. Мамедову были предъявлены окончательные обвинения по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершенная гражданином Азербайджанской Республики за пределами страны группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное гражданином Азербайджанской Республики за пределами страны) Уголовного кодекса АР.

Задержанный в Стамбуле с 70 кг золота не является азербайджанским дипломатом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Задержанного в Стамбуле с 70 килограммами золота военного атташе арестовали в СГБ