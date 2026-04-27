Юный азербайджанский дзюдоист успешно выступает в Германии - ФОТО

10-летний азербайджанский дзюдоист Омар Сираджев, проживающий в Германии, добился очередного успеха.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, юный мастер татами, одолев всех своих соперников на 15-м чемпионате города, проходившем в немецком Дормагене, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что Омар успешно выступал и завоевывал медали не только на соревнованиях в Германии, но и на турнирах, организованных в разные годы в Нидерландах.