Меджлис (парламент) Ирана примет новый закон о правилах судоходства в Ормузском проливе сразу после возобновления работы собрания. Об этом сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди, передает агентство ILNA.

По словам парламентария, одно из стратегических достижений Ирана — «абсолютный суверенитет» страны и ее вооруженных сил над Ормузским проливом. «Мы провели несколько встреч для изучения правовых и международных аспектов “Плана безопасности Ормузского пролива”. Этот план будет принят в виде обязательного закона сразу после открытия парламента и направлен правительству для реализации»,— уточнил господин Боруджерди. По его словам, каждое проходящее судно будет обязано использовать платформу иранских страховых компаний и оплачивать услуги по проходу и экологические сборы.

Для реализации этой политики Центробанк Ирана открыл четыре специальных счета на основе риала, юаня, доллара и евро, отметил член иранского парламента. Взимаемые ВМС КСИР сборы будут зачисляться на эти счета. Алаэддин Боруджерди добавил, что после окончательного утверждения инфраструктуры для цифровой валюты обязательной станет уплата пошлин в риалах. «Мы станем свидетелями беспрецедентного укрепления стоимости национальной валюты в международных транзакциях»,— предположил парламентарий.