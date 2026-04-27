Президент Азербайджана: Сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие транспортного коридора «Восток-Запад»

Сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие транспортного коридора «Восток-Запад», который востребован сейчас как никогда прежде ввиду нарушения традиционных цепочек поставок и проблем с логистикой и транзитом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме.

«Азербайджан обеспечивает безопасный и надежный транзит с востока на запад и обратно, а также с севера на юг и с юга на север», - добавил глава государства.