Исполняется 103 года со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Сегодня, 28 апреля, исполняется 103 года со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Пройдя путь от рядового врача до академика, Зарифа Алиева оставила неизгладимый след в медицинской науке Азербайджана.

Своими фундаментальными трудами, исследованиями она внесла ценный вклад в развитие отечественной офтальмологии. Еще одна ее заслуга – воспитание высококвалифицированных кадров. Под непосредственным руководством Зарифы ханым выросло целое поколения молодых ученых и офтальмологов, она оставила после себя ценную школу.

Портрет Зарифы ханым Алиевой дополняют такие качества, как любовь к Родине, культура, интеллект, глубокие знания, человеколюбие, благородство.

Зарифа Алиева родилась 28 апреля 1923 года в селе Шахтахты Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики в семье выдающегося государственного и общественно-политического деятеля, талантливого организатора здравоохранения Азиза Алиева. Отец Зарифы ханым занимал высокие должности, был ректором, министром, секретарем Центрального Комитета, заместителем премьер-министра, своим глубоким интеллектом и организаторскими способностями завоевал большой авторитет. Все лучшие черты характера Зарифы ханым – доброта, милосердие были сформированы под воздействием семейного воспитания. Присущие членам ее семьи интеллигентность, трудолюбие, искренность, привязанность к родному очагу, любовь к Родине, общечеловеческим ценностям нашли отражение и в ее характере. Зарифа ханым, поставившая перед собой цель посвятить свою жизнь медицине, в 1942 году поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института, который блестяще окончила в 1947 году. Желание стать офтальмологом привело молодого специалиста в Москву, где она завершила двухгодичные курсы во Всесоюзном институте повышения квалификации врачей.

Зарифа Алиева была в первую очередь врачом, всегда высоко ценила эту профессию, сравнивала ее с солнцем. Она часто говорила: «Врач нужен людям как солнце». В 1950-е годы в Азербайджане был широко распространен ряд глазных заболеваний, в частности, трахома. Необходимо было провести фундаментальные исследования для искоренения этих заболеваний, а также профессиональных болезней зрения. Именно в этот период Зарифа ханым возвращается из Москвы и приступает к деятельности в Азербайджанском научно-исследовательском институте глазных болезней в должности научного сотрудника. Тему научных разработок молодого исследователя определила сама жизнь, и основную часть своей научной деятельности в тот период она посвятила методам борьбы с трахомой. Помимо лечебной практики, ученый выезжает в районы, где больше всего распространены случаи заболевания трахомой, выявляет очаги этой болезни, читает лекции для местных врачей-офтальмологов, проводит просветительские беседы с жителями. В скором времени Зарифа ханым достигает успешных результатов в применении синтомицина в начальный период трахомы. Итогом ее научных изысканий стала успешная защита в 1959 году кандидатской диссертации на тему «Лечение трахомы синтомицином в комбинации с другими методами терапии». Метод лечения, предложенный Зарифой ханым, в скором времени применяется во всей республике.

Зарифа Алиева продолжила свою деятельность на кафедре офтальмологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей. Здесь она работает доцентом, профессором, заведующей кафедрой, проводит многопрофильные исследования, посвященные актуальным вопросам офтальмологии. В тот период Зарифа ханым уделяла особое внимание актуальным проблемам офтальмологии. Среди этих проблем особое место занимают диагностика, лечение глаукомы и воспаления органов зрения.

Ее внимание привлекает малоизученная область офтальмологии - профессиональная патология органа зрения. Актуальность этой проблемы была обусловлена не только широким развитием химической и электронной промышленности, но и научным изучением воздействия многих новых химических соединений на зрительный орган. Зарифа Алиева была первым исследователем этой области. Выдающийся ученый впервые в мире создала научно-исследовательскую лабораторию, изучающую профессиональную патологию зрительного органа и заложила основу нового направления в научном мире - профессиональной офтальмологии.

В этой лаборатории, организованной на Бакинском заводе бытовых кондиционеров, помимо научно-исследовательских работ, оказывалась медицинская помощь работникам завода и других крупных промышленных предприятий. Обобщая предварительные итоги своих исследований в этой области, Зарифа Алиева защитила в Москве, в Научно-исследовательском институте глазных болезней имени Г.Гельмгольца докторскую диссертацию на тему «Состояние зрительного органа у работников химической промышленности Азербайджана». В 1977 году Зарифе Алиевой была присвоена степень доктора медицинских наук.

В течение многих лет выдающийся ученый проводила масштабные научно-исследовательские работы на крупном промышленном предприятии республики. Результаты этих исследований отражены в таких ценных монографиях, как «Профессиональная патология глаз в шинном производстве», «Офтальмология при хронической йодовой интоксикации» и «Профилактика профессиональных заболеваний глаз в йодной промышленности». В 1981 году за успешные результаты научно-исследовательских работ, проведенных в области профессиональной патологии органа зрения, и вклад в развитие офтальмологии академик Зарифа Алиева была удостоена самой престижной награды в области офтальмологии бывшего СССР – премии Академии медицинских наук СССР имени М.И.Авербаха. Она была первая женщина-ученый, получившая эту награду.

Известный офтальмолог М.Краснов, высоко оценив исследования Зарифы ханым, посвящённые изучению профессиональной патологии зрительного органа, отметил, что если бы Зарифа Азиз гызы жила, она могла бы руководить новой совершенной школой в области офтальмологии.

Зарифа Алиева является автором ряда учебных пособий и монографий: «Острые вирусные конъюнктивиты», «Кератиты, заболевания сосудистого тракта глаза, сетчатки, зрительного нерва, катаракты», «Глаукома и гипертония глаза», «Повреждение органа зрения», «Физиология и гистология слезоотведения», «Глазные заболевания при сахарном диабете», «Микрохирургия глаза», «Адаптационно-защитная функция границы зрачка» и др.

Работы ученого «Физиология слезоточивых путей», «Хирургическое лечение слезоточивых путей», «Методы защитной хирургии слезных протоков» и другие и сегодня сохранили актуальность. Она занималась проблемами иридодиагностики и иридотерапии, написала две монографии в этой области. Книги по иридодиагностике впервые в мире написала Зарифа Алиева.

Взгляды выдающегося офтальмолога о медицинской этике и деонтологии подробно отражены в ее книге «Моральное воспитание врача, деонтология, медицинская этика и вопросы морали». В этой работе акцентируются чувствительные аспекты отношений между врачом и пациентом, ведущая роль лечащего врача в процессе диагностики и лечения, важность не только образования, но и подготовки медицинского персонала.

Зарифа ханым оставила после себя ценную школу. Было бы к месту напомнить некоторые мнения всемирно известных офтальмологов о Зарифе ханым Алиевой. Академик А.Нестеров говорил: «Зарифа Алиева была большим профессионалом. Я считаю ее известным ученым своей области». Директор Московского научно-исследовательского института глазных болезней К.Трутнева, высоко оценив характерные особенности научных исследований Зарифы ханым, писала: «Хотя такие исследования отличаются объемом и важностью, требуют большого труда, они также бесценны с социально-экономической точки зрения. В результате этих уникальных исследований были разработаны и применены в производстве методические рекомендации для улучшения условий труда работников в области опасных производств. Основная суть исследований, проведенных Зарифой ханым, заключается именно в этом».

Доктор медицинских наук, профессор З.Скрипниченко оценил научную деятельность ученого следующим словами: «Круг научных интересов Зарифы ханым очень широк. Она записала в общую тетрадь свои мысли о новой книге. Это были в основном доклады, состоящие из научных работ, посвященных токсичным катарактам и токсичным глаукомам, предназначенные для студентов и офтальмологов».

Ученый-новатор, имеющий свой почерк в медицине, является автором более 150 научных работ, 10 монографий, 12 рационализаторских предложений и учебников. Путь, открытый Зарифой Алиевой, прославившей азербайджанскую офтальмологическую науку в мире, с каждым годом расширяется, ее богатое наследие и педагогическая деятельность изучаются и становятся предметом ряда исследовательских работ.

Зарифа Алиева прожила светлую жизнь. И сегодня, когда мы говорим о Зарифе ханым, оживает светлый образ - образ настоящей азербайджанской женщины.

Светлая память о Зарифе ханум Алиевой всегда живет в душе азербайджанского народа.