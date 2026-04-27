Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в Агджабеди - ОБНОВЛЕНО

Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителей села Юхары Гыямеддинли Агджабединского района - Шаига Мамедова (1996 г. р.) и Гасана Мамедова (1989 г. р.).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Алинияз Алиев (2004 г. р.) на почве личных отношений совершил умышленное убийство Ш. Мамедова и Г. Мамедова, нанеся им ножевые ранения.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Умышленное убийство двух или более лиц». Алинияз Алиев задержан прокуратурой в качестве подозреваемого по делу.

В настоящее время предварительное следствие продолжается.

12:30

В селе Юхары Гыямеддинли Агджабединского района убиты два человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, погибшие получили смертельные ножевые ранения, нанесенные жителем села Аразбар.

В результате инцидента от полученных ран скончались Мамедов Шаиг Тельман оглу (1996 г. р.) и Мамедов Гасан Теймурхан оглу (1989 г. р.). Точные причины происшествия пока не установлены.

По имеющейся информации, по подозрению в совершении преступления задержан 22-летний Алинияз Алиев.

По факту ведется расследование.