Новая роль Азербайджана в меняющейся архитектуре ЕС

В марте–апреле 2026 года Азербайджан оказался в центре плотной серии визитов европейских лидеров, причём речь идёт не о символических контактах, а об ориентированном на практические решения диалоге с чёткой экономической и транспортно-энергетической повесткой.

В течение нескольких недель Баку посетили председатель Европейского совета, премьер-министр Литвы, президент Латвии, президент Украины, премьер-министр Чехии, а также член президиума Боснии и Герцеговины на уровне коллективного главы государства. Ожидаемый визит главы итальянского правительства в мае дополнительно усиливает этот тренд и закрепляет его устойчивость.

Следует подчеркнуть, что текущая динамика визитов прямо обусловлена внешними факторами. Анализ переговорной повестки не оставляет места для другого вывода и свидетельствует, что европейские лидеры рассматривают сотрудничество с Азербайджаном прежде всего как инструмент решения собственных задач энергетической диверсификации и формирования новых транспортных коридоров. Это происходит на фоне сохраняющегося конфликта в Украине, оказывающего системное давление на европейскую безопасность и энергетические рынки, а также в условиях растущей напряжённости вокруг Ормузского пролива — ключевой артерии глобальных поставок углеводородов. Увеличение рисков перебоев, рост страховых премий и логистических издержек объективно подталкивают европейские государства к поиску устойчивых и управляемых альтернатив.

В этих условиях Азербайджан оказывается одной из тех немногих стран, которые способны предложить одновременно и дополнительные объёмы газа в рамках Южного газового коридора, и эффективную транзитную функцию в рамках Среднего коридора, который стремительно превращается в ключевую альтернативу северным и южным маршрутам. Баку тем самым выступает не только как поставщик ресурсов, но и как интегратор транспортных и энергетических связей между Европой и Азией.

Особое внимание к Азербайджану со стороны стран Восточной и Центральной Европы не является случайным.

Именно эти государства в наибольшей степени подвержены рискам, связанным с нестабильностью поставок и уязвимостью существующих логистических маршрутов, что объективно усиливает их заинтересованность в диверсификации источников энергоснабжения, развитии альтернативной логистики и снижении транзитных рисков. По этой причине их подход отличается выраженной прагматичностью и минимальной идеологизацией, что заметно контрастирует с настроениями, нередко доминирующими в Европейском парламенте, где политически мотивированные решения зачастую вступают в противоречие не только с экономической логикой, но и со здравым смыслом.

Яркой иллюстрацией этому могут служить сразу два бизнес форума, которые состоялись с разницей в неделю.

Имеются ввиду азербайджано-латвийский и азербайджано-чешский бизнес-форумы которые продемонстрировали интерес крупного бизнеса обоих европейских стран к налаживанию продуктивных связей со своими азербайджанскими коллегами. В работе обоих мероприятий принимали участие главы государств. Что свидетельствует о том какое внимание уделяется развитию бизнес-взаимодействия в контексте межгосударственных отношений. Конечно, азербайджано-латвийское экономическое сотрудничество и по своим характеристикам и по своему масштабу многократно уступает азербайджано-чешскому. Поскольку в случае с Чехией наш товарооборот приближается к 1 млрд долларов, а перспективные проекты по поставкам азербайджанского газа в эту страну позволят увеличить эту сумму еще на порядок. В случае же с Латвией речь пока идет о точечных проектах, которые могли бы выступать якорными элементами для долгосрочного сотрудничества. Речь идет преимущественно о точечных инициативах, которые, при всей своей практической значимости, еще находятся на стадии формирования. Вместе с тем даже в латвийском направлении прослеживается не краткосрочная, а потенциально долгосрочная динамика.

Весьма показательно, что в этот же период сразу две столицы Южного Кавказа оказываются в центре внимания европейской политической повестки. В Ереване ведётся подготовка к саммиту Европейского политического сообщества — площадке, где традиционно преобладают декларации и общие формулировки. В то же время реальное внимание значительной части европейских лидеров смещается в сторону Баку, где обсуждаются конкретные параметры сотрудничества, включающие объёмы поставок газа, конфигурацию транспортных маршрутов, инвестиционные проекты и различные формы индустриальной кооперации.

Таким образом возникает интересный парадокс, когда формально ключевые европейские мероприятия проходят на одной площадке, тогда как их реальное содержательное наполнение и практическая проработка сосредоточены в другой. Баку в данном случае выступает как место где генерируются не декларации, а конкретные решения.

В этих условиях взаимодействие между Азербайджаном и Европейским союзом, по всей вероятности, будет развиваться по линии функциональной интеграции. Обе стороны заинтересованы в закреплении долгосрочных энергетических договорённостей, развитии инфраструктуры Среднего коридора и расширении экономического присутствия через конкретные проекты. Для Баку это открывает возможность проводить гибкую внешнюю политику, балансируя между различными центрами силы и последовательно усиливая свои переговорные позиции.

В результате Азербайджан последовательно закрепляется в качестве одного из ключевых внешних партнёров Европейского союза в Евразии именно через конкретные экономические, энергетические и инфраструктурные связки, формирующие новую конфигурацию взаимодействия между Европой и более широким регионом.

В складывающейся геополитической реальности сотрудничество между Азербайджаном и ЕС всё более отчётливо приобретает характер уникальной модели взаимодействия без идеологической надстройки, но основанной на прагматике, взаимной выгоде и ориентации на конкретный результат.

Принципиально важно, что данная линия не является ситуативной реакцией Баку на текущую конъюнктуру.

Президент Ильхам Алиев последовательно продвигал курс на формирование прагматичного, экономически ориентированного сотрудничества с Европой, опирающегося на энергетику, транспорт и взаимную выгоду, на протяжении многих лет. Фактически речь идёт о стратегии, которая сегодня начинает находить полноценное восприятие и поддержку со стороны европейских государств. То, что ранее воспринималось как один из возможных векторов взаимодействия, в текущих условиях трансформируется в востребованную модель, соответствующую новым реалиям европейской политики и экономики.

Ильгар Велизаде

