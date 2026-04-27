Скандал вокруг фонда «Мой шаг»: Анна Акопян пригрозила судом

Исполнительный директор фонда «Мой шаг» Анна Акопян заявила, что может обратиться в правоохранительные органы в связи с действиями главы общественной организации «Союз информированных граждан» Даниеля Иоаннисяна.

Она также не исключила подачи иска против блока «Независимый наблюдатель». Об этом Акопян сообщила на пресс-конференции в понедельник, передает Sputnik Армения.

Ранее прозападный блок «Независимый наблюдатель» заявил о предполагаемых нарушениях в деятельности фонда «Мой шаг» за последние месяцы и обратился в Административный суд с требованием привлечь Анну Акопян к административной ответственности по 15 эпизодам. В частности, там считают, что концерты, прошедшие 19 апреля в Гюмри и 23 апреля в Ереване, носили агитационный характер в интересах партии «Гражданский договор».

По словам Акопян, она поручила своей юридической команде изучить ситуацию и оценить основания для возбуждения уголовного дела в отношении Иоаннисяна, а также для подачи иска против «Независимого наблюдателя» о защите деловой репутации фонда.

Она уточнила, что обращение в суд от 22 апреля основано на трактовке благотворительной деятельности фонда. По ее мнению, это связано с попыткой связать ее деятельность с действующей властью и партией «Гражданский договор».

Акопян отметила, что в случае, если суд установит нарушения, ей может грозить штраф в размере 6 млн драмов (около $18 тыс. долларов). При этом она считает, что действия оппонентов нарушают ее права, гарантированные Конституцией и международными нормами.