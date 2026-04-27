Трамп поддержал переименование ICE в «милую» службу
Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею переименовать Службу иммиграционного и таможенного контроля США (Immigration and Customs Enforcement, ICE).
Об этом он написал в Truth Social.
Президент США прикрепил скриншот поста в X с предложением о переименовании ICE в NICE (National Immigration and Customs Enforcement, «Национальная служба иммиграционного и таможенного контроля»). Данная аббревиатура созвучна со словом nice, что в переводе с английского языка означает «милый». «Отличная идея! Давайте это сделаем», - написал Трамп.
Источник: ТАСС
287