Джейхун Байрамов встретился с государственным министром ОАЭ - ФОТО

28 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провёл встречу в городе Габала с делегацией во главе с государственным министром Объединённых Арабских Эмиратов Саидом бин Мубараком Аль Хаджери.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи были подробно обсуждены перспективы развития существующих дружественных и стратегических партнёрских отношений между Азербайджаном и ОАЭ.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога и рассмотрели возможности расширения сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетика (в том числе возобновляемая), транспорт и логистика, высокие технологии, образование и другие направления.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане и реализуемых в регионе крупных инфраструктурных проектах, подчеркнув значимость участия компаний ОАЭ в проектах, осуществляемых в нашей стране.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества на международных платформах.