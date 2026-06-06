МИД: Принимаются меры для возвращения в Азербайджан моряков, пострадавших при ударе БПЛА в Азовском море
По поступлении информации о гибели и ранении граждан Азербайджана в результате атаки дронов на грузовые суда в Азовском море 5 июня сотрудники азербайджанского посольства незамедлительно выехали на место.
По сообщению пресс-службы МИД АР, сотрудники Консульского отдела посольства в настоящее время находятся в городе Ейск рядом с ранеными, а также спасенными гражданами Азербайджана и оказывают им соответствующую консульскую поддержку. Состояние раненых хорошее, нескольких из них планируется выписать из больницы в ближайшее время.
В рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых профильными ведомствами России, продолжаются установление личностей погибших и другие необходимые меры.
В то же время принимаются необходимые меры для оформления документов спасенных граждан Азербайджана, обеспечения их документами и организации их возвращения в страну.
МИД Азербайджана держит вопрос на особом контроле и осуществляет тесную координацию с профильными структурами.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация о личностях погибших и доставке их тел в страну.