В Баладжары из-под земли забила нефть? - ВИДЕО

В социальных сетях распространились кадры, зафиксировавшие разлив нефти из-под земли на улице 10 Мая в поселке Баладжары Бинагадинского района.

Об этом на своей странице в соцсети написала журналистка Эльнура Абушова.

По ее словам, жители уже обращались в профильные ведомства, однако проблема до сих пор не решена. На видео отчетливо видно, как вещество, похожее на нефть, растекается по всей улице.

Редакция обратилась за комментарием в Исполнительную власть Бинагадинского района. В ведомстве заявили, что по данному факту уже направлено обращение в компетентные структуры.

Соответствующий запрос также был направлен в Государственную нефтяную компанию (SOCAR).

Источник: Qafqazinfo