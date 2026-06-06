МИД Азербайджана уточнил данные о соотечественниках, пострадавших при атаке на суда в Азовском море

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило официальное заявление под номером 247/26 касательно граждан республики, погибших и пострадавших в результате атаки беспилотников на грузовые суда «Натра» и «Циркон» в Азовском море 5 июня. Ведомство уточнило число и личности соотечественников.

По обновленным данным, из 25 находившихся на судах граждан Азербайджана четверо получили ранения, а четверо признаны погибшими. При этом было установлено, что один из первоначально объявленных погибшими лиц не является гражданином Азербайджана или этническим азербайджанцем, а имеет гражданство Российской Федерации.

На текущий момент обнаружены тела двух погибших граждан — Раджаба Ахадова (1976 года рождения) и Мухаммеда Алиева (1997 года рождения). В настоящее время принимаются необходимые меры для отправки их тел на родину. Еще двое граждан Азербайджана находились на борту судна «Циркон», которое из-за угрозы взрыва пока остается на месте происшествия. Российские спасательные службы проводят мероприятия по обеспечению безопасности для последующей транспортировки судна в порт. Точная информация о судьбе этих двух граждан будет предоставлена только после полного завершения поисково-спасательных работ на борту.

Что касается пострадавших, госпитализированных в больницу города Ейск, то Самид Ибадзаде (1998 года рождения) и Рашад Мадатханов уже выписаны из медицинского учреждения. Состояние еще двоих раненых — Эмина Валехова (2002 года рождения) и Намига Джафарли (1999 года рождения) — оценивается как хорошее, они будут выписаны после завершения курса лечения. Сотрудники посольства Азербайджана в России находятся на месте происшествия и оказывают соотечественникам необходимую помощь. Все граждане размещены в гостинице Ейска и поддерживают связь со своими семьями. Те из них, кто изъявил желание вернуться на родину, но потерял документы в результате ЧП, уже обеспечены соответствующими свидетельствами на возвращение. МИД Азербайджана выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.