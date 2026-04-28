Telegram устроил массовую зачистку: за день удалены более 100 тысяч каналов

Telegram 27 апреля провёл масштабную волну блокировок, удалив по всему миру около 105,5 тыс. каналов и групп за нарушение правил платформы.

Такие данные следуют из официальной статистики сервиса.

Общий масштаб зачистки впечатляет: с начала года администрация мессенджера уже заблокировала более 13,7 млн каналов и сообществ. Только за последнюю неделю под ограничения попали почти 635 тыс. ресурсов, что говорит о заметном ужесточении политики модерации.