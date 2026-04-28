Кандидат в президенты Колумбии сообщила о подготовке покушения на нее

Правительство Колумбии уведомило оппозиционного кандидата в президенты Палому Валенсию о заговоре с целью покушения на нее.

Об этом политик сообщила журналистам.

"Министр обороны, министр внутренних дел и директор национальной полиции сообщили мне, что группировка наркотеррористов вновь назначила награду за мою голову", - сказала она.

По словам Валенсии, власти разрешили ей предать информацию огласке. Как утверждает политик, покушение заказала одна из группировок бывших членов расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии". "Человеку по прозвищу Бучетула заплатили 2 млрд песо ($560 тыс. - прим. ТАСС), чтобы он меня убил. Об остальном я не могу говорить, потому что идет расследование", - добавила она.

Валенсия баллотируется от правого альянса во главе с партией "Демократический центр", основанной экс-президентом Альваро Урибе. Согласно результатам опросов общественного мнения, она занимает третье место по популярности. Очередные выборы главы государства пройдут в Колумбии 31 мая.

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил 17 апреля, что ЦРУ США располагает информацией о подготовке покушения на сенатора Ивана Сепеду. Он баллотируется от правящей партии "Исторический пакт".