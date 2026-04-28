На грани развода: Джессика Бил выдвинула ультиматум Джастину Тимберлейку

44-летняя голливудская актриса Джессика Бил, по данным источников, оказалась на грани разрыва с мужем - 45-летним всемирно известным американским певцом Джастином Тимберлейком.

«Ей надоело это терпеть. Его никогда не бывает дома, а она всё время сидит с детьми. К тому же она больше не хочет публично позориться», - цитирует инсайдера из окружения актрисы издание Daily Mail.

Отмечается, что трещина в браке появилась после резонансного скандала в 2024 году, когда Дж.Тимберлейка задержали за вождение в нетрезвом виде на улицах Нью-Йорка. В попытке сохранить семью и уберечь личную жизнь от посторонних глаз пара покинула свой особняк в Лос-Анджелесе и перебралась в уединённый дом в горах Монтаны. Предполагалось, что новое место станет свежим стартом - возможностью сосредоточиться на детях, 11-летнем Сайласе и 5-летнем Финеасе. Однако, по словам источника, исполнитель этим шансом так и не воспользовался.

Сообщается, что сейчас певец проводит большую часть времени вдали от семьи: его вечеринки с друзьями регулярно всплывают в социальных сетях, тогда как актриса в одиночку совмещает работу с воспитанием детей. В итоге, по информации инсайдеров, Джессика Бил поставила мужу жёсткое условие: если в ближайшее время он не изменит своё поведение - она уйдёт.

Читайте по теме:

