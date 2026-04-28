 В Джакарте столкнулись поезда: около ста раненых, 14 человек погибли
В Джакарте столкнулись поезда: около ста раненых, 14 человек погибли

First News Media10:12 - Сегодня
Вблизи столицы Индонезии Джакарты произошла авария с участием двух поездов и такси.

В результате ЧП 14 человек погибли, а 84 получили ранения, сообщает Reuters.

Столкновение между пригородным поездом и поездом дальнего следования произошло поздно в понедельник в Бекаси, недалеко от Джакарты. Выяснилось, что пригородный поезд сначала столкнулся с такси на путях, а затем его сбил поезд дальнего следования.

Оператор железной дороги сообщил во вторник утром, что спасатели завершили работу по извлечению тех, кто до сих пор находился под обломками.

Мохаммад Сьяфии, глава поисково-спасательного агентства Индонезии, сообщил, что вагон, предназначенный только для женщин, подвергся основному удару в результате аварии. Поэтому все жертвы были женщинами, и большинство из них были прижаты разбитым металлом.

«Нам пришлось привлечь персонал с определенными навыками для проведения тщательной эвакуационной разгрузки», — сказал он.

После посещения больницы в Бекаси президент страны Прабово Субианто заявил, что согласился построить эстакаду возле железнодорожных путей, чтобы помочь решить проблему больших пробок, добавив, что власти будут расследовать столкновения. Он сказал, что значительные части железнодорожной сети не обслуживаются должным образом.

Аварию будет расследовать Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT).

