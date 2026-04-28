В город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, на данном этапе в город Ходжавенд возвращаются 39 семей (176 человек), в поселок Гырмызы Базар - 16 семей (63 человека), а в село Ханоба - 13 семей (60 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.