Британский король Карл III и королева Камилла прибыли в США.

Это первый визит британского монарха с 2007 года.

По прибытии короля и королеву встретила правительственная делегация на красной ковровой дорожке. Пара получила цветы от двух маленьких детей, после чего королевскую чету приветствовали посол Великобритании в США Кристиан Тернер и руководитель протокольного отдела Белого дома Моника Кроули.

Затем президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли их в Белом доме. Там прошло приватное чаепитие, после чего британская королевская чета и президент США с первой леди приняли участие в приеме в саду резиденции британского посла в Вашингтоне с более широким кругом гостей. В последний раз такой прием в саду в Вашингтоне устраивали король Георг VI и королева Елизавета в 1939 году.

Эта поездка проходит на фоне инцидента со стрельбой, произошедшей в субботу во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали президент США Дональд Трамп и другие члены его администрации.

В связи с визитом были проведены дополнительные переговоры по вопросам безопасности, однако Букингемский дворец сообщил, что программа визита останется практически неизменной. Трамп заявил, что король будет находиться в «абсолютной безопасности».

Государственный визит также происходит в период серьезного кризиса в англо-американских отношениях. На прошлой неделе Трамп заявил Би-би-си, что визит «безусловно» может помочь странам наладить отношения.

Во вторник Карл III выступит перед Конгрессом. Это будет вторая такая речь в истории: первую произнесла в Конгрессе королева Елизавета II в 1991 году. После этого он и Камилла отправятся в Нью-Йорк, где в их программе запланировано мероприятие, посвященное памяти 11 сентября.

По словам комментатора по королевским делам Кэролайн Астон, этот государственный визит станет для короля трудным испытанием в физическом и психологическом плане, с учетом того, что он продолжает лечение от рака.

Стоит помнить, что королю 77 лет, он стал самым пожилым человеком, взошедшим на британский престол, добавила Астон в интервью Би-би-си.

Во вторник состоится официальная церемония встречи королевской четы в Белом доме. Оркестр морской пехоты США исполнит гимны обеих стран, а президентская церемониальная батарея даст салют из 21 орудия.

На Южной лужайке Белого дома соберутся тысячи гостей: члены правительства США, конгрессмены, семьи военных, студенты Британской международной школы в Вашингтоне. Дональд Трамп выступит с речью.

Затем президентская чета и королевская чета обменяются подарками и лично поприветствуют делегации от обеих стран.

После этого король и Трамп проведут двустороннюю встречу.

Королева и первая леди в это время посетят мероприятие с участием американских студентов, которые будут смотреть и слушать уроки истории США и Британии при помощи шлемов виртуальной реальности и ИИ.

Вечером вторника чета Трампов даст государственный ужин в честь королевской четы. На нем с речами выступят и король Карл III, и президент Трамп.

