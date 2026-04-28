 Трамп нарушил протокол при встрече короля Великобритании - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

First News Media09:52 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав короля Великобритании Карла III по плечу.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Трамп похлопал короля по плечу в знак привязанности, нарушив тем самым королевский протокол. Неписаное правило гласит: никогда не инициируйте физический контакт с членом королевской семьи», — говорится в публикации.

Как отметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс, этот жест мог иметь политический характер. Кроме того, прикосновение стало «первым настоящим жестом активной, «особой» дружбы со стороны Трампа».

Ранее агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в Соединенные Штаты в Вашингтоне возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

Визит Карла III приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского владычества и пока считается самой значимой поездкой монарха со времени его коронации.

Поделиться:
295

Актуально

Общество

В город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба возвращается очередная ...

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с Центром керамики и прикладного ...

Политика

Завершился визит Премьер-министра Чехии в Азербайджан - ФОТО

Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

В мире

Казахстан перераспределит экспорт нефти из-за корректировки транзита по «Дружбе»

Президент Молдовы считает, что вхождение в состав Румынии ускорит вступление в ЕС

На что будет нацелен 21-й пакет антироссийских санкций ЕС?

В России запретили продажу минеральной воды из Армении

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Ибрагим Татлысес решил оставить состояние государству: Стало известно, что входит в его многомиллионное состояние

Умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов

Украина не будет возвращать кредит ЕС в размере 90 млрд евро

Видео с Энн Хэтэуэй, сказавшей «иншаллах», стало вирусным - ВИДЕО

Последние новости

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с Центром керамики и прикладного искусства ABAD в Шеки - ФОТО

Сегодня, 11:12

Казахстан перераспределит экспорт нефти из-за корректировки транзита по «Дружбе»

Сегодня, 11:10

Президент Молдовы считает, что вхождение в состав Румынии ускорит вступление в ЕС

Сегодня, 11:05

В Азербайджане будут подготовлены новые сейсмические карты

Сегодня, 11:00

На что будет нацелен 21-й пакет антироссийских санкций ЕС?

Сегодня, 10:55

Азербайджанская нефть подешевела

Сегодня, 10:45

В России запретили продажу минеральной воды из Армении

Сегодня, 10:42

Трамп отверг новое предложение Ирана по урегулированию конфликта

Сегодня, 10:32

Дания начала обсуждение возможности проведения «Евровидения-2027» - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Рубио: США полагают, что верховный лидер Ирана жив

Сегодня, 10:17

В Джакарте столкнулись поезда: около ста раненых, 14 человек погибли

Сегодня, 10:12

Завершился визит Премьер-министра Чехии в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 10:08

Госсекретарь США назвал основную проблему в отношениях с Ираном

Сегодня, 10:02

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии после восстановления историко-архитектурных памятников в Шеки - ФОТО

Сегодня, 09:55

Трамп нарушил протокол при встрече короля Великобритании - ВИДЕО

Сегодня, 09:52

На грани развода: Джессика Бил выдвинула ультиматум Джастину Тимберлейку

Сегодня, 09:45

Религиозная община евреев-сефардов осудила заявления мэра Нью-Йорка об Азербайджане

Сегодня, 09:40

Кандидат в президенты Колумбии сообщила о подготовке покушения на нее

Сегодня, 09:30

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шеки Ханскую мечеть

Сегодня, 09:25

Король Карл III и королева Камилла прибыли в США

Сегодня, 09:22
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50