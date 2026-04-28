Трамп нарушил протокол при встрече короля Великобритании - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав короля Великобритании Карла III по плечу.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Трамп похлопал короля по плечу в знак привязанности, нарушив тем самым королевский протокол. Неписаное правило гласит: никогда не инициируйте физический контакт с членом королевской семьи», — говорится в публикации.

Как отметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс, этот жест мог иметь политический характер. Кроме того, прикосновение стало «первым настоящим жестом активной, «особой» дружбы со стороны Трампа».

Ранее агентство Reuters сообщило, что при подготовке к визиту Карла III в Соединенные Штаты в Вашингтоне возле Белого дома по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских.

Визит Карла III приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского владычества и пока считается самой значимой поездкой монарха со времени его коронации.