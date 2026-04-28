Госсекретарь США назвал основную проблему в отношениях с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ядерный вопрос и стремление Ирана расширить свое влияние на Ближневосточный регион являются основными проблемами, беспокоящими Вашингтон.

«Ядерный вопрос — это причина, по которой мы в первую очередь занимаемся этим. Если бы Иран был просто радикальной страной, управляемой радикальными людьми, это все равно было бы проблемой. (...) По сути, они стремятся расширять и экспортировать свою революцию (...) — вот почему они с "Хезболлой" в Ливане, вот почему они поддерживали ХАМАС, вот почему они поддерживали ополченцев в Ираке. Они стремятся не просто доминировать над Ираном, они стремятся доминировать над регионом».

«(...) Представьте, если бы у этих же людей был доступ к ядерному оружию. Они держали бы в заложниках весь регион», — заявил Рубио в интервью Fox News.

По словам главы Госдепа, в настоящий момент у Тегерана "нет половины ракет", поэтому он находится в слабом положении.

Отвечая на вопрос журналиста о мерах США в случае неудачи в достижении соглашения с Ираном, Рубио заявил, что основным способом будет усиление давления на Тегеран.

«Уровень санкций в отношении Ирана является экстраординарным, давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что можно предпринять еще больше», — сказал он.

Рубио заявил, что в США считают, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, но есть сомнения, "пользуется ли он таким же доверием, как и его отец".

«Мы не знаем ответов на эти вопросы, но я определенно думаю, что в их системе что-то не так, что затрудняет ведение переговоров с ними прямо сейчас», — добавил дипломат.

Источник: Интерфакс