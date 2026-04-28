CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликта

Первым этапом потенциального мирного соглашения между Ираном и США может стать возвращение сторон к статус-кво до начала конфликта, сообщает телекомпания CNN.

По ее данным, несмотря на то что второй раунд переговоров между сторонами пока не состоялся, их позиции «не так далеки, как могло бы показаться». Источники издания утверждают, что ведется интенсивная закулисная дипломатическая работа, направленная на поэтапное урегулирование конфликта. Первым шагом может стать восстановление свободного прохода через Ормузский пролив и возвращение к позициям, существовавшим до эскалации. Вопрос иранской ядерной программы планируется обсудить на более позднем этапе.

Как сообщает телеканал, посредники оказывают давление на обе стороны, чтобы добиться соглашения. Ближайшие дни могут стать решающими для переговорного процесса.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позже заявили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь договоренности по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда разногласий. Детали возможного нового раунда переговоров пока остаются неизвестными.