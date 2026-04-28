 CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликта

First News Media09:17 - Сегодня
CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликта

Первым этапом потенциального мирного соглашения между Ираном и США может стать возвращение сторон к статус-кво до начала конфликта, сообщает телекомпания CNN.

По ее данным, несмотря на то что второй раунд переговоров между сторонами пока не состоялся, их позиции «не так далеки, как могло бы показаться». Источники издания утверждают, что ведется интенсивная закулисная дипломатическая работа, направленная на поэтапное урегулирование конфликта. Первым шагом может стать восстановление свободного прохода через Ормузский пролив и возвращение к позициям, существовавшим до эскалации. Вопрос иранской ядерной программы планируется обсудить на более позднем этапе.

Как сообщает телеканал, посредники оказывают давление на обе стороны, чтобы добиться соглашения. Ближайшие дни могут стать решающими для переговорного процесса.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позже заявили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь договоренности по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда разногласий. Детали возможного нового раунда переговоров пока остаются неизвестными.

Поделиться:
269

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50