Рубио: Иран сохранил половину запаса ракет

Исламская Республика Иран израсходовала примерно половину ракетного потенциала, которым обладала до начала военной операции США и Израиля.

С таким утверждением выступил госсекретарь Марко Рубио.

«Теперь у них осталась половина ракет», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Глава американского внешнеполитического ведомства также утверждал, что у Тегерана не осталось производственных мощностей и военно-морских сил.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Исламской Республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

Источник: ТАСС