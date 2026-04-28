Религиозная община евреев-сефардов осудила заявления мэра Нью-Йорка об Азербайджане

Религиозная община евреев-сефардов решительно отвергает недавние высказывания мэра Нью-Йорка Зохрана Кваме Мамдани об Азербайджане и его Карабахском регионе.

Об этом написал председатель религиозной общины евреев-сефардов Азербайджана раввин Замир Исаев в своем аккаунте в соцсети X.

Он констатировал, что Карабах является международно признанной частью Азербайджана. Заявления Мамдани относительно восстановления Азербайджаном государственного суверенитета глава общины охарактеризовал как ложные, провокационные и вредные для мира.

«В то время как Азербайджан и Армения движутся к долгожданному миру, публичные должностные лица должны высказываться точно, взвешенно и ответственно, а не разжигать враждебность.

Мы выступаем за правду, мир, межрелигиозное уважение и территориальную целостность Азербайджанской Республики», - подчеркивается в публикации Замира Исаева.